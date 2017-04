Boca de urna indica 2º turno entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen

O liberal aparece em primeiro colocado enquanto a candidata de extrema-direita enfrenta disputa acirrada pelo segundo lugar

Pesquisas de boca de urna apontam que o candidato liberal Emmanuel Macron lidera a corrida presidencial na França com cerca de 24% da intenção de votos. O segundo lugar está em disputa apertada entre a extrema-direita Marine Le Pen, o conservador Francois Fillon e o esquerdista Jean-Luc Mélenchon. Todos os três têm entre 18% e 20% dos votos, mas Le Pen tem estreita vantagem.

Os quatro principais candidatos votaram pela manhã, sob forte esquema de segurança após o ataque de um atirador registrado em Paris na última quinta-feira (20).

Quase 70% dos eleitores franceses já tinham votado até as 17 horas (horário local) no primeiro turno das eleições presidenciais. O percentual de 69,42% é ligeiramente inferior aos registrados em 2012, de acordo com o Ministério do Interior.

Há cinco anos, neste mesmo horário, 70,59% dos eleitores já tinham votado. Naquele ano, a participação dos franceses nas urnas chegou a quase 80%. (Com Agência Brasil)