BNDES volta a financiar projetos de exportação da Queiroz Galvão

Construtora investigada pela Operação Lava Jato teve financiamentos suspensos por oito meses

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltou a financiar exportações de serviços de engenharia depois de uma interrupção de oito meses. O financiamento será concedido à Construtora Queiroz Galvão, empresa investigada pela Operação Lava Jato.

O banco desembolsará 145 milhões de dólares (cerca de R$ 470 milhões) para a construção do corredor logístico que liga Puente San Juan I a Goascorán, em Honduras. O valor do empréstimo do BNDES equivale a 66% do valor total da obra.

De acordo com o BNDES, a Queiroz Galvão e o governo de Honduras se comprometem a cumprir a finalidade da aplicação dos recursos financiados. Os critérios levam em consideração consultas à Advocacia Geral da União (AGU) e aos demais órgãos do sistema de apoio oficial às exportações.