BNDES e Sebrae realizam Seminário de Crédito para pequenos empresários de Goiás

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) promovem rodada dos Seminários de Crédito para micro e pequenos empresários de Goiás.

As apresentações, gratuitas, serão realizadas na terça-feira (11/4), em Anicuns, e na quarta (12), em Itaberaí, a partir das 19 horas.

O objetivo da iniciativa é levar informação sobre as opções de financiamento do BNDES e de outras instituições financeiras convidadas para micro e pequenos empreendedores daquelas cidades. Durante o encontro, equipes do BNDES apresentam produtos e linhas do Banco voltadas a empresas desse porte, tais como BNDES Finame, BNDES Automático, Cartão BNDES e BNDES MPME Inovadora.

A cada edição, o Sebrae convida agentes financeiros — entre os quais se incluem bancos comerciais públicos e privados, bancos de desenvolvimento e agências de fomento —, que participam de rodadas de crédito. Assim, os empresários presentes tem a oportunidade de negociar apoio financeiro diretamente com representantes das instituições participantes.

Desempenho – Micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) são uma das prioridades do BNDES. Em 2016, 30,8% dos desembolsos do Banco foram destinados ao segmento, alcançando o montante de R$ 27,2 bilhões. De janeiro a dezembro de 2016, foram realizadas 571.445 operações com MPMEs, o que representou 95,6% do total de operações do Banco.