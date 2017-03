Bicicletas públicas amanhecem com flores em campanha contra a violência de gênero

Unimed promove ação para combater desigualdade no Dia Internacional da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, a Unimed Goiânia distribuiu ramalhetes de flores em todas as 15 estações das bicicletas públicas compartilhadas da capital, a DeBikeGyn.

A ação não é uma mera homenagem, mas, sim, uma forma de conscientização social para a importância de se lutar contra a violência contra a mulher e a desigualdade de gênero que ainda persistem na sociedade.

As flores foram embrulhadas em um jornal informativo com manchetes que trazem à tona os desafios que as mulheres enfrentam.

“Por mais que seja uma singela homenagem dar uma flor para uma mulher no seu dia, pensamos que, nos tempos atuais em que observamos um fortalecimento da luta feminista em diversos países, precisamos avançar também na forma de celebrar essa data. O 8 de março não é dia de festa, as mulheres estão nos dizendo que é dia de luta, de lutar por direitos, de combater o machismo, de vencer a desigualdade. Por isso, a Cooperativa optou por um ação que contribua na conscientização sem deixar de lado, no entanto, a flor”, explica o diretor de Mercado da Unimed, Sérgio Baiocchi Carneiro.