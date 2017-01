Atual presidente disse que abriu as negociações para o pleito de 2017

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), Bia de Lima, revelou ao Jornal Opção que concorrerá à reeleição no pleito deste ano. À frente do principal grupo representativo de professores e educadores do estado, a atual gestora explicou que está “iniciando as discussões”.

Em 2014, Bia de Lima foi eleita em uma disputa acirrada contra Delson Vieira.