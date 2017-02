Benedito Torres vence eleição para procurador-geral de Justiça

Lista tríplice eleita pelos promotores e procuradores de Justiça segue para o governador Marconi Perillo, posse do próximo procurador-geral será dia 3 de março

O promotor Benedito Torres foi o mais votado na eleição para procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Goiás (MPGO). Com 193 votos, ele ficou à frente de Rodney da Silva (150 votos) e de Ana Maria Rodrigues da Cunha (118).

A lista tríplice eleita pelos promotores e procuradores de Justiça segue, agora, para o governador Marconi Perillo (PSDB), que escolherá quem comanda o MPGO pelos próximos dois anos. A apuração da votação foi finalizada às 18 horas. O próximo procurador-geral de Justiça toma posse no comando do MP no dia 3 de março.

O atual procurador-Geral de Justiça, Lauro Machado Nogueira, foi indicado ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) por 177 votos. O procurador Aylton Vecchi foi o escolhido por 173 pessoas.