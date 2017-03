Benedito Torres toma posse como procurador-geral de Justiça nesta sexta-feira (10)

Segundo ele, objetivo é melhorar as subprocuradorias e racionalizar dos recursos da instituição em tempos de crise

O novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), Benedito Torres, toma posse nesta sexta-feira (10/3), às 17 horas, no auditório do órgão. Em fevereiro, o governador Marconi Perillo (PSDB) determinou sua nomeação.

Segundo Torres, seu objetivo no cargo é trabalhar para melhorar as subprocuradorias: “Quero torná-las mais efetivas, para prestar um trabalho mais forte para promotores, buscando servir o cidadão, que vai ser o maior beneficiado”, afirmou ele.

“O maior desafio é a crise que temos no Brasil inteiro, com reformas que estão para serem votadas e uma crise financeira que chega a todos os lugares, inclusive no MP-GO. Então, é preciso uma racionalização desses recursos para melhor servir a instituição”, pontuou o novo procurador-geral.