BBB volta atrás e expulsa Marcos após agressões

Jovem Emilly teria confirmado indícios de agressão à produção do programa e à polícia

Após polêmica nas redes e interferência da polícia do Rio de Janeiro, a Rede Globo reconsiderou a permanência do cirurgião plástico Marcos Harter na casa do Big Brother Brasil e anunciou no programa desta segunda-feira (10/4) sua expulsão.

A decisão se dá um dia após o médico vencer paredão contra a paratleta Marinalva, com 77% da preferência do público. Segundo informações da imprensa nacional, Marcos já está em um hotel e ficará por lá sem contato com ninguém, ao menos por enquanto.

Ele é acusado de agredir Emilly, de apenas 20 anos, física e psicologicamente. Os dois foram ouvidos pela polícia nesta tarde no confessionário da casa, quando a jovem teria confirmado indícios de agressão à corporação e à produção do programa.

O anúncio ao público ficou por conta do apresentador Tiago Leifert. No início do programa, ele detalhou os últimos acontecimentos e confirmou que Marcos já havia deixado o reality show. “Assunto encerrado”, prosseguiu ele.

Ao longo das últimas semanas, o cirurgião plástico demonstrou comportamento agressivo dentro do programa, sendo sua principal vítima a jovem Emilly, com quem ele mantinha um relacionamento na casa.

Vídeos que correram as redes sociais na última semana mostram o médico ameaçando e apontando o dedo rente ao rosto de Emilly em momentos de tensão extrema.