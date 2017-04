BBB 17: Marcos culpa Emily, se faz de vítima e escreve como “ser superior” em textão

Em um post no Facebook, o médico revela que não entrou no programa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e que “perdoa” a ex-companheira

Eliminado do Big Brother Brasil 2017, o médico Marcos Harter decidiu “contar” sua versão do caso em que é investigado pela polícia por agressão à então companheira e vencedora do programa, Emily.

Em um verdadeiro “textão” quase que inacreditável, ele narra a história de como decidiu entrar para a casa e como foram os momentos que antecederam sua eliminação pela produção. Se pintando como vítima e falando de um lugar “superior”, Marcos deixa claro que não teria havido agressão e que, na verdade, fez foi cuidar da “pobre e perdida” Emily.

Logo no início, diz que o primeiro sentimento que sentiu pela vencedora foi “peninha”, porque a mãe dela havia morrido no mês anterior. “Não precisei de muitos dias na casa para entender a minha missão ali. Sensibilizei-me com a sua história e determinei-me a fazer o possível e o impossível para conduzi-la até a grande final. Eu só não contava com uma coisa: existia um espacinho em meu coração que era exatamente do seu tamanho”, recitou.

Para ele, o prêmio de R$ 1,5 milhão não era importante. Não, não… Na verdade ele fora para lá com o intuito de realizar um “experimento”: “Cientificamente, a ideia de avaliar o comportamento de seres humanos mediante confinamento sempre me pareceu fantástica. Fazer parte da experiência fazia tudo ser sensacional, pois provaria para mim mesmo e para um país inteiro que o amor verdadeiro pode existir sim, mesmo em condições laboratoriais”.

Contudo, a verdadeira vítima precisava do dinheiro. E ele, como sábio e maduro que é, entendia isso. “Sabia que o prêmio era muito importante para você, mas ao mesmo tempo tinha a nítida noção de que o que eu poderia dar a você aqui fora não tinha preço”, escreveu.

Durante o longo desabafo, ele relata episódios em que agiu com a razão, em que defendeu Emily e até serviu de “pai” para ela. Inclusive, jamais a viu como adversária. Pelo contrário… Foi quem deu a ela vitória em uma prova do líder. Mas aí veio o grande problema: a real vencedora ouviu a torcida gritar “Marcos campeão”.

O médico indiciado por violência contra a mulher evocou até forças superiores: “Deus viu sim o que você fez, e, aos poucos, as pessoas vão ver também. Considero essa uma das cenas mais tristes do programa: você acabava de acusar injustamente a pessoa que você dizia que tanto adorava!”

Para ele, a denúncia feita pela vítima foi uma “traição” e, mesmo se sentindo “decepcionado”, hoje ele a perdoa. Pois, de tão bom, superior e evoluído que é, Marcos conseguiu torcer por Emily na final e negou, também, as “agressões” que ela fez a ele. “Ou você acha que também não me foi oferecido dar queixa de você?”, revelou.

Ao final, como quase todo suposto agressor, tenta culpar Emily, a vítima. “Mas eu espero apenas uma coisa de você: feche os olhos, respire fundo, vá bem lá dentro de você. Procure um lugarzinho onde você está sentindo uma dorzinha. Aprenda que em toda a história da humanidade, amor e caráter nunca estiveram à venda”, arrematou.

Se você, leitor, tiver estômago e tempo para perder (como fez este repórter), leia o relato na íntegra: