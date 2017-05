Batalhão ambiental da Polícia Militar faz apreensão de carne e materiais de caça ilegais

Equipe fazia patrulhamento no rio Turvo quando aportou em um acampamento. Os que estavam no local fugiram ao avistar os policiais

Uma equipe do Batalhão Ambiental da Polícia Militar (PM) apreenderam, no último domingo (30/4), animais e materiais de caça ilegal no rio Turvo, na região de Firminópolis, São João da Paraúna e Palminópolis. Os policiais realizavam patrulhamento de rotina, abordando e fiscalizando pessoas e acampamentos ao longo do rio.

Segundo a polícia, o localizar um acampamento, os policiais se aproximaram para fazer a fiscalização e as pessoas que estavam no local, ao avistá-los, saíram correndo. Quando aportaram, os policiais encontraram sete quilos de paca, um tato, uma espingarda de pesca subaquática e quatro redes de pesca.

O material foi apreendido, mas ninguém foi preso.