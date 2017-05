“Base e governo saem fortalecidos após consenso sobre PEC do Teto”, diz Vitti

Presidente da Assembleia enalteceu debate entre Executivo e Legislativo na construção de uma proposta equilibrada

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Vitti (PSDB), afirmou que o consenso para a aprovação da PEC do Teto de Gastos entre o governo estadual e os deputados da base aliada fortaleceu a relação de ambos. Segundo Vitti, o amplo diálogo aberto pelo governo e sua equipe técnica demonstra que o governador Marconi Perillo (PSDB) é sensível, sabe escutar e valoriza os deputados.

José Vitti destacou que os avanços obtidos com as negociações da PEC preserva a necessidade do ajuste fiscal e contempla os servidores. “Os deputados defendiam que houvesse diálogo e tudo que é deliberado dessa maneira acarreta em ganhos. Acredito que principalmente os servidores alcançaram êxito nessas negociações, pois os avanços obtidos foram significativos”, explicou.

O presidente da Assembleia enalteceu a postura do governador de receber os deputados e debater alterações na PEC, o que ressalta sua envergadura política.

“Cai por terra um discurso da oposição que o governo aqui dita as regras e apenas a base cumpre. Nós observamos que não é bem assim. Nós entendemos também que o governador Marconi Perillo (PSDB) foi sensível às melhoras que tiveram aqui no Parlamento […] vejo que a base sai ainda mais fortalecida e que o governador sabe entender e escutar aquilo que é a ressonância dessa Casa.”

O anúncio do acordo foi feito no início da tarde desta terça-feira (10/5). Em entrevista à imprensa, os seis deputados informaram que, ao contrário do que previa a proposta original, foram mantidos quinquênios, concursos públicos e progressões salariais aos servidores da Saúde e da Segurança Pública. No caso dos servidores da Educação, o governo já anunciou um pacote de benefícios, como reajustes salarial de 34% para técnicos, professores e administrativos, assim como a realização de concurso para a contratação de mil servidores.