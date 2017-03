Bar de gelo com temperaturas abaixo de zero chega a Goiânia. Saiba como conhecer

Famoso em cidades europeias, Ice Bar chegará à capital em breve e será instalado no hipermercado Bretas localizado no Setor Bueno, entre as avenidas T-10 e T-15

Acostumados às altas temperaturas e ao tempo seco, os goianienses poderão desfrutar muito em breve de um local com mais de 130 toneladas de gelo em que a temperatura pode chegar até a 10º C negativos. Trata-se do primeiro Ice Bar da Região Centro-Oeste, que começa a funcionar nas próximas semanas no estacionamento do Bretas localizado no Setor Bueno, entre as avenidas T-10 e T-15.

O bar gelado ficará na capital por 60 dias, funcionando de quinta a domingo das 16 horas às 22 horas. Toda a estrutura será de gelo, desde as paredes, com espessura de 24 centímetros, às mobílias e esculturas dos pontos turísticos de Goiânia, como o Monumento às Três Raças, os Três Marcos da Praça do Ratinho e o Estádio Serrada Dourada. Sofás, balcão, mesas, banquetas e os copos também serão gelados.

Apenas 15 pessoas poderão entrar por vez no local e, para isso, será preciso vestir um casaco térmico e luvas, ambos disponibilizados no local, que resistem a temperatura de 25ºC negativos. A permanência máxima no espaço será apenas de 15 minutos.

Antes de entrar na câmara fria, os visitantes irão seguir para a antecâmara para uma ambientação, com temperatura média de 17ºC, onde poderão degustar cerveja acompanhada de queijos finos. O bar gelado será animado por um DJ e contará com um barman. Dentro da atração, também haverá um espaço interativo para fotos e vídeos.

Para participar da experiência gelada, o convite individual deverá ser obtido após a compra de R$ 70 em cervejas especiais da Ambev -– Wäls, Colorado, Franziskaner, Goose, Hoegaarden, Patagonia e Leffe — em uma das 88 lojas do supermercado Bretas em Goiás ou Minas Gerais. Os ingressos serão trocados a partir do dia 9 de março na unidade que receberá a atração.

O Ice Bar faz parte das comemorações dos 63 anos da Rede Bretas e também marca a reinauguração da loja Goiânia Shopping no formato Armazém. A experiência gelada chegou ao Brasil no início de 2016, no Rio de Janeiro,em ação promovida pela Cencosud, grupo que a Rede Bretas faz parte. Outras cidades no mundo também já receberam a atração, como Londres, Amsterdam, Orlando e Budapeste.