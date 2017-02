Bancada de deputados de Goiás vai destinar R$ 5 milhões para Segurança Pública

Segundo Alexandre Baldy (PSDB), valor será utilizado para reestruturar, modernizar e comprar novos equipamentos para o estado

O deputado federal Alexandre Baldy (PSDB) anunciou, nesta quinta-feira (16/2), que a bancada do estado no Congresso Federal vai destinar mais de R$ 5 milhões para a Segurança Pública de Goiás. Segundo ele, o valor será direcionado para dar apoio à estruturação, reaparelhamento e para modernização organizacional e tecnológica das Instituições.

Além disso, a verba servirá ainda para a aquisição de equipamentos no Estado de Goiás. Para Baldy, a quantia chega no momento certo, porque o setor passa por grande dificuldade não somente no estado, mas em todo o Brasil.