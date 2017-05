Bananada e Hemocentro fazem parceria e quem doar sangue ganha ingresso pro festival

De terça (2/5) até sexta-feira (5), os que participarem da ação podem escolher entrada para um dos três dias do final de semana de festival

O Festival Bananada anunciou, nesta terça-feira (2/5), mais uma parceria para a sua programação, desta vez focada na saúde. Para incentivar a doação de sangue em Goiânia, o Hemocentro vai presentear quem doar entre esta terça-feira e a próxima sexta-feira (5) com um ingresso para o fim de semana de festival, que começa na segunda-feira (8).

Segundo a organização, quem fizer a doação pode escolher a entrada para sexta (12), sábado (13) ou domingo (14). O Hemocentro fica na Avenida Anhanguera, nº 5195, no Setor Coimbra, e as doações podem ser feitas das 7h45 às 17h45.

Para doar, a pessoa não pode pesar menos de 50 kg, tem que ter boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos), ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas e estar bem alimentado, sem comidas gordurosas até quatro horas antes da doação. Também é preciso estar com o documento de identificação em mãos.

Bananada

O Festival Bananada de 2017 comemora 19 anos com 99 atrações musicais em uma semana de evento, que reúne música, arte, gastronomia, tatuagem, entre outros. Na programação, tem Os Mutantes (SP), BaianaSystem (BA), Mano Brown (SP), Céu (SP), Liniker e os Caramelows (SP), Maria Gadú (SP), Boogarins, Carne Doce, Karol Conka (PR), Tulipa Ruiz (SP), TETO PRETO (SP), DJ Patife (DF) e Rakta (SP).

Além de online, os ingressos estão disponíveis na Ambiente Skate Shop (Bueno, Centro e Passeio das Águas), no Oppa, na Tribo Restaurante, no Casulo Moda Coletiva e no Pub 767 (Anápolis). Também é possível comprar pelos telefones (62) 99108-5532 / (62) 99246-2351.