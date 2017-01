Bananada anuncia primeiras atrações de 2017. Confira

Festival está programado para ocorrer entre os dias 8 e 14 de maio e ingressos já começaram a ser vendidos

Entre os dias 8 e 14 de maio, Goiânia será palco da 19ª edição do Bananada. Neste ano, 70 nomes se apresentam durante o festival que, nesta quinta-feira (12/1), anunciou as sete primeiras atrações musicais, com artistas das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste.

Foram confirmados a banda Baiana System (da Bahia), o músico Tagore (Pernambuco),os paulistas Teto Preto, Rakta e Maria Gadú, além da banda carioca Ventre. Além dessas atrações, a capital recebe um show inédito de duas das mais importantes bandas de rock de Goiânia: Black Drawing Chalks e Hellbenders.

As atrações musicais se revezarão entre as casas de shows, clubs e bares da cidade durante a semana (entre os dias 8 e 11 de maio), e nos palcos do Centro Cultural Oscar Niemeyer na sexta, sábado e domingo (dias 12, 13 e 14 de maio). Além da música, o festival traz intervenções artísticas, exposições diversas, campeonatos de skate, área destinada as crianças, apresentações de DJs e muito mais.

Neste ano, antes do início do Bananada, serão feitas ações pontuais em diferentes regiões do país durante os meses que antecedem o evento, como as Blind Parties, que serão festas em diferentes locais e cidades nacionais onde a ideia é apresentar algumas atrações surpresas que farão parte do line up do festival. A primeira acontece na próxima quinta-feira (19), no Rock, em Goiânia.

Passaportes

Os ingressos para a 19ª edição do Festival Bananada já podem ser adquiridos através do site do evento. Por enquanto, serão vendidos apenas os passaportes, que dão acesso a mais de um dia da programação.

O Bananada Ouro custa R$ 110 e dá direito a todas as atrações durante a semana de 8 a 14 de maio e também para todas as Blind Parties. Já o Bananada Prata dá acesso a entrada aos três dias do festival no Centro Cultural Oscar Niemeyer (12, 13 e 14 de maio) e pode ser comprado por R$ 90.