Balão do Google que leva internet a áreas remotas passa por Goiás

No momento, dois balões do chamado “Project Loon” passam pelo Brasil; velocidade de internet oferecida é similar às das redes 3G

Lançado em 2013, o “Project Loon” é um programa do Google que pretende levar internet a áreas remotas, pobres ou afetadas por desastres naturais. Para isso, são enviados à estratosfera balões de gás hélio que atuam como torres de celular flutuantes, permitindo que empresas de telecomunicações locais estendam a cobertura para regiões que não são atendidas atualmente.

Nesta segunda-feira (23/1), dois balões do projeto sobrevoam território brasileiro e um deles está em Goiás. Por volta das 16 horas, ele passava — de acordo com dados do site flightradar — entre os municípios de Aurilândia e São Luís dos Montes Belos. O balão que está no Mato Grosso passou por Goiás durante sua rota.

O projeto ainda está em fase de testes. No Brasil, houve um lançamento de sete balões no Piauí em 2014. O então ministro das Comunicações Paulo Bernardo (PT) participou do lançamento dos “loons” e afirmou que todas as inovações eram bem vindas. ” O Projeto Loon pode apontar soluções criativas para regiões de mais difícil acesso na busca da universalização da oferta do acesso à internet em banda larga”, disse à época.