Balanço parcial da Semana Santa já revela aumento de multas em Goiás

Até sexta-feira (14/4), Polícia Rodoviária Federal (PRF) contou 35 acidentes nas estradas. Número quase supera o total de 2016, que teve 36 registros

A Policia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, neste sábado (15/4), o balanço dos primeiros dias do feriado de Páscoa, entre quarta (12) e sexta-feira (14). De acordo com a corporação, foram registrados 35 acidentes nas estradas goianas, com 32 feridos e nenhum morto. O total parcial já quase atinge o número total de acidentes do ano passado, quando foram registrados 36.

Em 2016, foram 25 feridos, com três mortes. Apesar de nem todas terem acabado em acidente, o motorista goiano cometeu muitas infrações de trânsito. No total, foram 2.947 multas, mais do que o registrado no feriado inteiro em 2016 (1.499): 215 delas foram por ultrapassagens irregulares, 157 por motoristas sem cinco de segurança e 34 porque havia crianças sem cadeirinha dentro do carro.

Foram realizados até agora 2.027 testes de bafômetro, 55 motoristas foram pegos dirigindo embriagados e 214 veículos foram apreendidos. No ano passado, foram 1.335 testes, com 20 motoristas alcoolizados e 114 veículos apreendidos.