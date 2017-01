Avião em que estava Teori foi monitorado mais de 1,8 mil vezes neste ano

Base de dados que permite consultas sobre todas as aeronaves do mundo mostra movimentação incomum. Informação é do jornalista Claudio Tognoli

O jornalista investigativo do portal Yahoo Claudio Tognoli revelou em seu canal no YouTube uma possível linha de investigação da Polícia Federal no caso da queda do avião bimotor, que causou a morte do ministro do Supremo Teori Zavascki na última quinta-feira (19/1).

Segundo ele, uma base de dados que permite consultas sobre todas as aeronaves do mundo mostra que o jato que caiu no litoral recebeu mais de 1,8 mil consultas apenas em 2017, mais especificamente no dia 3 de janeiro.

“Pode ser teoria da conspiração ou pode não ser, mas mostra um fato que a Polícia Federal está investigando”, diz o jornalista no vídeo. Assista abaixo: