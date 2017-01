Auxiliares de Teori recebem autorização para iniciar oitivas da delação da Odebrecht

Após morte do ministro que era relator da Lava Jato no STF, presidente Cármem Lúcia permitiu início das oitivas com executivos

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármem Lúcia, autorizou que auxiliares do ministro Teori Zavascki, retomem os procedimentos formais para homologação da delação premiada da empreiteira Odebrecht.

O ministro morto na última quinta-feira (19/1) em um acidente aéreo na cidade de Paraty, havia interrompido o recesso para dar início a esta fase do processo e começaria a ouvir os depoimentos na sexta-feira passada (20/1).

Com a decisão de Cármem Lúcia, juízes auxiliares do gabinete de Zavascki estão autorizados e devem começar a ouvir depoimentos de homologação dos executivos da empreiteira nesta terça-feira (24/1) para saber se eles prestaram de livre e espontânea vontade as informações que constam nos mais de 800 depoimentos colhidos pelo Ministério Público Federal (MPF). Esta é uma etapa formal do processo. Segundo informações da Folha de S. Paulo, as oitivas devem se estender por toda a semana.

Os depoimentos dão continuidade ao processo, mas a homologação da delação deve ficar para a volta do recesso do supremo, em fevereiro. A presidente do supremo ainda não definiu quem ficará com a relatoria do processo.