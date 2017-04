Autor da Globo nega boicote a José Mayer: “Continua na minha novela”

Até segundo ordem, nada de boicote ou de geladeira ao ator acusado de assédio sexual

Após boatos de que sofreria um boicote na TV Globo e ficaria de fora da novela “O sétimo guardião”, o ator José Mayer se mantém escolado para o próximo folhetim de Aguinaldo Silva. Entre vista ao “O Globo”, o autor garantiu que, até segunda ordem, manterá Mayer no elenco.

Na última semana, o ator foi alvo de polêmica após uma figurinista da emissora denunciá-lo por assédio sexual. O artista ainda se justificou, dizendo que o comportamento “machista e misógino” descrito pela profissional não era dele e sim de seu personagem na novela “A Lei do Amor”, que teve fim na última semana.

Mesmo com tanta polêmica, Aguinaldo Silva afirma que cabe a Globo e à Justiça apurar o caso. Por isso, ele será mantido no elenco. “Se o José Mayer for responsabilizado, ele será excluído do elenco. Mas até o momento, eu não recebi comunicado algum sobre a apuração do caso”, justificou o autor ao colunista Adalberto Neto.

Silva ainda confirmou que Mayer é um ator bastante querido por ele, mas que “uma coisa não tem nada a ver com a outra”. “Eu sigo regras e tenho minhas responsabilidades,e as pessoas que estão no projeto também”, ponderou.