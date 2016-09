Autódromo e parque serão reabertos nesta sexta-feira (16), informa Agetop

Em nota, agência afirmou que, graças a esforço conjunto de órgãos estaduais, manutenção das praças será possível

O Autódromo de Goiânia e o Parque Marcos Veiga Jardim voltarão a funcionar normalmente e estarão abertos ao público a partir desta sexta-feira (16/9), informou a Agência de Transportes e Obras Públicas (Agetop).

Em nota, a agência explica que a retomada das atividades foi possível graças ao esforço conjunto de órgãos do governo estadual. As duas praças haviam sido fechadas e toda a programação esportiva agendada suspensa por falta de recursos financeiros para a manutenção, limpeza e vigilância.

Na manhã desta quinta (15), a secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão, anunciou com exclusividade ao Jornal Opção que, após determinação do governador Marconi Perillo (PSDB), a Junta de Programação Orçamentária e Financeira (Jupof) realocaria saldos orçamentários, de forma a aumentar a cota de recursos da Agência de Transportes e Obras Públicas (Agetop) — responsável pela manutenção dos espaços — para garantir o funcionamento do Autódromo e do parque.

Veja a nota na íntegra: