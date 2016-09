Autódromo e Parque Marcos Veiga Jardim serão fechados a partir desta quinta (15), informa Agetop

Falta de recursos para segurança e manutenção dos locais – utilizados para práticas esportivas e lazer – foram os motivos alegados pela Agência

A Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop) informou, nesta quarta-feira (14/9), que a partir desta quinta-feira (15), o Autódromo de Goiânia e o Parque Marcos Veiga Jardim (que fica no local) serão fechados para o público em geral. Toda a programação esportiva agendada para os dois locais também foi suspensa.

Em nota, a Agetop anunciou que a decisão do fechamento ocorre após diversas tentativas feitas pela agência junto aos setores responsáveis pelo orçamento e viabilização de recursos financeiros para a manutenção, limpeza e vigilância das duas praças esportivas. Segundo o órgão, não houve outra alternativa senão fechar as portas do Autódromo e do Parque.