Atriz Carrie Fisher, de “Star Wars”, sofre ataque cardíaco em voo, diz site

Intérprete da princesa Leia passou mal 15 minutos antes da aterrisagem e foi socorrida por paramédicos

Carrie Fisher, 60, que interpretou a princesa Leia na saga “Star Wars”, sofreu um ataque cardíaco nesta sexta-feira (23/12) durante voo de Londres para Los Angeles. A informação é do site TMZ.

Segundo a publicação, o incidente ocorreu 15 minutos ants da aterrisagem do avião. A tripulação teria solicitado entre os passageiros a ajuda de um médico, que realizou a reanimação cardiorrespiratória.

Após a aterrisagem, a atriz foi socorrida por paramédicos e levada a um hospital próximo ao aeroporto. No Twitter a atriz Anna Akana, que estava com Fisher no voo, descreveu o ocorrido. “Eu não sei processar isso, mas Carrie Fisher parou de respirar durante o voo de volta para casa. Espero que ela fique bem”, escreveu.

Don’t know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she’s gonna be OK 😞

— Anna Akana (@AnnaAkana) 23 December 2016