Atores globais fazem passeio nudista na Chapada dos Veadeiros

Monica Iozzi, Gabriel Leoni, Maurício Destri, entre outros, postaram fotos da viagem a um dos mais famosos destinos turísticos de Goiás

A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, foi o destino escolhido para as férias de fim de ano de um grupo de jovens atores, que posou para uma foto polêmica no cenário paradisíaco.

No grupo estavam o global Gabriel Leone, de “Velho Chico”, e a namorada, Carla Salle, a atriz e apresentadora Mônica Iozzi, os atores Maurício Destri, Alejandro Claveaux, Carolina Abras, Juliana Lohmann e Ícaro Silva.

O registro postado no instagram pelo ex-malhação, Rael Barja, mostra parte do grupo nu, posando de costas para a foto em uma área onde o nudismo é permitido.

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é uma unidade de conservação de proteção integral e abrange os municípios de Cavalcante e Alto Paraíso de Goiás. As principais atrações do local são as cachoeiras e as piscinas naturais, além das trilhas.