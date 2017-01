Ator Felipe Titto, de apenas 30 anos, infarta e está na UTI

Ator passou mal neste domingo (22) e deu entrada no Hospital São Luiz, onde aguarda a realização de mais exames

O ator e apresentador Felipe Titto deu entrada no Hospital São Luiz, em São Paulo, neste domingo (22/1) após sentir fortes dores no peito e formigamento no braço esquerdo. Após alguns exames, a equipe médica constatou que o ator de apenas 30 anos foi vítima de um infarto. Ele foi internado e levado para a UTI.

Segundo informações do Ego, Felipe chegou conversando e reclamava de uma dor no peito, descrita como se estivesse sendo pressionado por um joelho na região.

A assessoria afirmou que ele está bem, mas não tem previsão de alta, já que aguarda a realização de novos exames para descobrir a dimensão exata do problema. O ator está falando e sem dor, mas permanece internado.

Ainda na tarde deste domingo (22), Felipe Titto postou foto no Snapchat — aplicativo de compartilhamento de imagens e vídeos — direto do hospital. “Deu ruim, mas nóes é zikaaaa!!”, escreveu ele. Veja: