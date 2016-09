Ator Domingos Montagner é encontrado morto no Rio São Francisco

Protagonista de “Velho Chico” se afogou após gravar cenas com atriz Camila Pitanga

Foi encontrado, no final da tarde desta quinta-feira (15/9), o corpo do ator Domingos Montagner, desaparecido no Rio São Francisco após ser levado pela correnteza e se afogar. A TV Globo já confirmou a morte do artista, protagonista da novela das 21 horas, “Velho Chico”.

Segundo informações da polícia, após gravar cenas para a novela, Domingos teria almoçado e, em seguida, acompanhado da atriz Camila Pitanga, teria resolvido tomar banho no rio. Ambos começaram a se afogar, mas Camila teria conseguido se salvar após agarrar uma pedra. Domingos não voltou à superfície.

O desaparecimento ocorreu por volta das 14h30, durou ao menos 3 horas, e mobilizou bombeiros, policiais e pescadores de Sergipe e Alagoas.

Carreira

Domingos Montagner era ator, palhaço e artista circense. Iniciou sua carreira no teatro e em 1997 formou, com Fernando Sampaio, o Grupo La Mínima de teatro. Em 2003, criou o Circo Zanni, do qual era diretor artístico.

O ator estreou na TV no seriado Mothern, no canal de televisão fechada GNT. Na Rede Globo sua primeira aparição foi no programa Força Tarefa. Sua primeira telenovela foi Cordel Encantado, de 2011. Em 2012 viveu seu primeiro protagonista na minissérie Brado Retumbante. Neste ano participou ainda da novela Salve Jorge e estreou no cinema com o longa Gonzaga – de Pai Pra Filho de Breno Silveiro.

Em 2013, o global participou da novela Joia Rara e em 2015 foi o protagonista da novela das 19h Sete Vidas. O ator participou ainda da série Romance Policial – Espinosa, adaptação do livro Uma Janela em Copacabana. Ele ainda participou dos filmes Vidas Partidas, De Onde Te Vejo e O Outro Lado do Vento.

Domingos Montagner protagonizava ao lado de Camila Pitanga a novela das 21h, Velho Chico, escrita por Benedito Ruy Barbosa e dirigida por Luiz Fernando Carvalho. Ele tinha planos de filmar a série Carcereiros, baseada no livro de Drauzio Varella e montar uma peça com sua companhia de teatro, prevista para estrear em março.

O ator de 54 anos deixa a esposa, a atriz Luciana Lima, e três filhos.