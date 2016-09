Ateliê EH apresenta coleção de artista plástico e nova fragrância de Leonora Rocha Lima

Edição do Pirlimpimpim deste sábado (3/9) contará com lançamento do trabalho do pernambucano Fabio Melo e de Eau de Luiz

O ateliê Eleonora Hsiung recebe, neste sábado (3/9), mais um “Pirlimpimpim”, encontro cultural criado pelas proprietárias da marca goiana, Eleonora Hsiung e Julliana Araújo, que mistura música, gastronomia e arte, no espaço da marca de acessórios.

Nesta edição, intitulada de Raízes do Sertão, o designer gráfico Fabio Melo apresentará sua nova coleção de cinco esculturas, intitulada Concretagem. “São memórias afetivas das minhas origens unidas ao aprendizado da vida”, define.

As obras – todas executadas por ele – foram inspiradas no conflito de emoções do povo nordestino, que mescla sofrimento e esperança simultaneamente. “Desde a escassez da chuva ao trabalho infantil, percorrendo todas as memórias por mim vividas enquanto criança. Já o nome da exibição, por sua vez, veio dos sentimentos concretizados em minha alma”, revela Fabio, que valeu-se de técnica mista, concreto, ferro, aço e plástico para conceber as obras.

Antes de Concretagem, Fábio lançou Turbulência, um conjunto de 12 objetos de design assinados; e Clandestino, 33 obras criadas na estética do Movimento Armorial, surgido na década de 1970 sob a liderança do escritor Ariano Suassuna. As duas exposições aconteceram ano passado. E, apesar de não ser continuação, Concretagem também faz o resgate da origem nordestina de Fabio, “negada quando adolescente, adormecida por décadas e latente na atualidade”.

Além do designer gráfico, a perfumista Leonora Rocha Lima foi a convidada para dar o “cheiro” do Pirlimpimpim deste sábado (3). Os convidados vão conhecer a terceira fragrância de sua linha, Eau de Luiz –inspirada no marido da goiana. Já foram lançadas Eau de Leonora e Eau de Davi (homenageando o filho).

O evento será realizado das 10 às 15 horas