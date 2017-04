Ataque talibã deixa pelo menos 140 mortos no Afeganistão

Atentado aconteceu em um centro de comando do Exército a poucos quilômetros da capital de Balkh

Um ataque de um grupo de talibãs vestidos como militares contra uma base do Exército afegão na última sexta-feira (21/4) provocou a morte de pelo menos 140 pessoas e deixou 160 feridos, segundo informado oficialmente neste sábado (22).

O atentado aconteceu em um centro de comando do Exército a poucos quilômetros de Mazar-e Sharif, capital de Balkh, quando um grupo de talibãs aproximou-se de três veículos militares portando documentos falsos e lançou um projétil contra a entrada da base militar.

Em seguida, dez homens do grupo dirigiram-se a uma mesquita dentro da base, onde soldados participavam das tradicionais orações de sexta-feira antes da ceia, conforme informou o presidente do Conselho Provincial de Balkh, Mohammad Ibrahim Jair Andesh à agência alemã de notícias DPA.

Os talibãs, por sua vez, asseguram ter matado e ferido mais de 500 soldados. O grupo jihadista indicou que quatro autores do ataque eram antigos soldados que haviam servido naquela base e, portanto, conheciam as instalações. As informações ainda não foram confirmadas.