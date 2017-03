Assoreamento do córrego Cascavel é tema de audiência pública

Vereadores convocam órgãos da prefeitura para que sejam concluídas as obras de contenção de detritos na nascente do manancial

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Goiânia realiza na próxima quarta-feira (22/3) uma audiência pública no Parque Cascavel para debater medidas de preservação do córrego de mesmo nome, que tem nascente no local.

Segundo o presidente da comissão, vereador Gustavo Cruvinel (PV), já existe projeto e até mesmo um acordo feito no Ministério Público para a construção de uma barreira de contenção para que areia e detritos trazidos pelas chuvas não atinjam o leito do córrego, causando a degradação e assoreamento, mas a prefeitura não concluiu a obra.

“Por ser uma baixada, quando vem a chuva, leva pro córrego a água, mas também areia e detritos, acumulando no leito”, afirmou. “Por isso estamos chamando todos os setores interessados da sociedade, iniciativa privada e os órgãos da prefeitura responsáveis para encontrarmos uma solução para o problema, para que a obra seja concluída”.

A audiência pública será realizada a partir das 16h30, no Parque Cascavel, ao lado da guarita da Guarda Civil Metropolitana. Além dos vereadores membros da comissão de Meio Ambiente, também devem participar especialistas, membros da sociedade civil e representantes da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) e Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).