Associação de diabéticos desmente Iris sobre regularização na entrega de insulina

Representante afirma que entrega de medicamentos não foi feita e que não há previsão para que seja normalizada

Matheus Monteiro

Especial para o Jornal Opção

O vice-presidente da Associação Metropolitana de Apoio ao Diabético (Amad), André Fabrício Cardoso Silva, afirmou ao Jornal Opção que o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), mentiu ao afirmar que já foi regularizada a entrega de bombas de insulina e insumos farmacêuticos necessários aos portadores de diabetes.

Em entrevista a jornal local, o peemedebista disse que os pacientes poderiam procurar os postos de distribuição a partir desta terça-feira (11/4), onde encontrariam os medicamentos.

De acordo com Silva, ao ir ao centro de distribuição próximo a sua casa, onde retira a insulina para a bomba de sua filha de apenas nove anos, foi informado que nada mudou e não lhe foi dada nenhuma previsão para entrega.

“Disseram que talvez semana que vem, mas estamos vivendo de talvez desde o ano passado”, reclamou. A situação está a mesma de fevereiro, quando foi feita a última entrega de medicamentos, que não atendeu nem metade da demanda dos pacientes.

Revoltado com a falta de um posicionamento da prefeitura, o presidente da Amad entrou com uma denúncia no Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) na última segunda-feira (10) referente à falta de medicamentos e ao que ele chamou de compras emergenciais que não suprem as demandas de todos os pacientes.

Ele informou ainda que está agendada para a manhã desta quarta-feira (12) uma manifestação da Câmara Municipal. Para ele, a situação é crítica já que o custo do tratamento é muito caro.

“Grande parte das pessoas não possuem condição para bancar [o tratamento]. A maioria tem tomado menos doses necessárias, o que gera problemas para o futuro. Os pacientes estão escolhendo se vão ter consequências a longo ou a médio prazo”, desabafou.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia ainda não se pronunciou.