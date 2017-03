Assinantes da TV paga devem perder 30 horas de telejornalismo diário

Levantamento feito pelo portal R7 mostra que Record, SBT e RedeTV! colocam juntas no ar 56,4% de todo telejornalismo da TV aberta

Os assinantes dos pacotes de TV por assinatura da NET, Claro, Oi, Vivo, Sky e Embratel podem perder de uma vez só 29 horas e 55 minutos diários de programas jornalísticos. É o que aponta levantamento feito pelo portal R7.

O site leva em conta a programação das emissoras Record, SBT e RedeTV!, que, a partir desta quarta-feira (29/3), devem ter os sinais cortados na TV paga por falta de acordo com as operadoras.

Conforme o portal, as três redes de televisão juntas colocam no ar 56,4% de todo telejornalismo da TV aberta. São 21 programas com conteúdo informativo, boa parte deles com notícias locais e atualizadas.

Confira abaixo como é a programação de noticiário nas emissoras de TV aberta:

Record TV: nove programas com 14 horas e 55 minutos

Rede TV: sete programas com oito horas e 15 minutos

SBT: cinco programas com seis horas e 45 minutos

Globo: nove programas com sete horas e 20 minutos

Band: sete programas com nove horas e 45 minutos

Gazeta: cinco programas com cinco horas e 10 minutos

Cultura: quatro programas com duas horas e 15 minutos