Assembleia aprova parcelamento do IPVA em 12 vezes

Projeto do deputado estadual Henrique Arantes (PTB) segue para análise do governo. Esta é a segunda matéria do parlamentar envolvendo o imposto

Foi aprovado nesta quarta-feira (14/9), na Assembleia Legislativa, em última votação, o projeto de lei nº 3809/15, que permite o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Autônomos (IPVA) em até 12 vezes. Agora, a matéria segue para análise da governadoria.

O autor da proposta é o deputado estadual Henrique Arantes (PTB), que também apresentou, em agosto, outra matéria envolvendo o imposto. Além do parcelamento, ele quer que carros cujo IPVA estejam atrasados em até um ano não sejam apreendidos já que o IPVA é uma taxa anual e, na sua opinião, o prazo de pagamento deveria respeitar este período.

Na justificativa do projeto do parcelamento, Henrique afirmou que a proposta visa facilitar o pagamento que, se feito de uma só vez, causa um rombo maior nas contas das famílias. Se parcelado, o imposto compromete menos o orçamento familiar, diminui a inadimplência e garante maior arrecadação por parte do Estado.