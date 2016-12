As melhores entrevistas de 2016 do Jornal Opção

Mais de 52 personalidades, entre políticos e especialistas, se sentaram à mesa com a equipe do semanário para debater sobre a situação do Brasil e do mundo

Durante todo o ano, mais de 52 personalidades, entre políticos e especialistas em diversas áreas, se sentaram à mesa com a equipe do Jornal Opção para tratar dos mais diversos assuntos.

Sem apequenar qualquer uma delas, escolhemos as que, de alguma forma, marcaram o ano de 2016. Destaque para a do ex-prefeito José Gomes da Rocha (PTB), que foi morto em um atentado que chocou o Brasil.

Relembre:

José Gomes da Rocha (PTB)

Morto em um atentado no dia 28 de setembro, o ex-prefeito de Itumbiara, José Gomes da Rocha (PTB), concedeu entrevista ao jornal, quando falou de seu projeto para a cidade e relembrou suas gestões à frente do município no Sul goiano. Foi publicada na edição 2147, de 28 de agosto a 3 de setembro de 2016.

José Antônio (PTB)

Após a morte do padrinho político, o jovem deputado estadual José Antônio assumiu a candidatura do PTB à prefeitura de Itumbiara. Na entrevista, o prefeito eleito garante que manterá o projeto encabeçado por José Gomes da Rocha, seguindo o plano de governo apresentado na campanha.

Wilson Ferreira Cunha

O professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) fez duras críticas à educação brasileira, em especial durante os 13 anos da era PT. Segundo ele, o lulopetismo institucionalizou um “patrulhamento” na que pode ser comparado ao que viu quando estudou na União Soviética durante o período de Leonid Ilitch Brejnev, último ditador soviético. Claro que deu muita polêmica.

Olmo Xavier

O goianiense Olmo Xavier, assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, ficou responsável por viabilizar o percurso do fogo da tocha do esporte por 330 cidades brasileiras. Ele também participou da cerimônia do “handover”, quando representando o governo — então sob o comando de Dilma Rousseff (PT).

Carlos Manhanelli

Referência em maketing político, só o currículo de Carlos Manhanelli justifica a importância da leitura da entrevista. Publicitário, radialista, jornalista, sociólogo, cientista político, formado em Marketing, com quatro graduações, cinco pós-graduações lato sensu, um MBA e uma pós stricto sensu (mestrado em Comunicação Social, pela Universidade Metodista de São Paulo). Também presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos, professor em três universidades da Espanha — Salamanca, Camilo José Cela e Instituto Ortega y Gasset. Tem 18 livros publicados, o último deles lançado em 23 de abril, em Madrid (ainda sem versão em português), sobre consultoria política.

Na ocasião, o especialista fez uma previsão bem acurada da eleição de 2016.

Fernando Machado

Nesta entrevista, uma semana após o escândalo das UTIs, o secretário de Saúde de Goiânia, Fernando Ma­chado, que foi diretor do Samu em 2005 e diretor de Controle, Regulação e Ava­liação de 2009 a 2012, diz que “já tinha ouvido falar” do esquema, contudo negou participação e negligência da pasta. Segundo ele, uma sindicância foi aberta para apurar as suspeitas de fraude envolvendo servidores do Samu e uma “auditoria profunda” será realizada nos prontuários da instituição. Até hoje o resultado não foi divulgado.

Ana Elisa Gomes

Delegada há 12 anos, Ana Elisa Gomes foi a responsável por investigar a denúncia de um estupro que teria ocorrido na Universidade Federal de Goiás, nas imediações do prédio da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), no Campus Samambaia. Apenas uma testemunha — Daniel Bezerra da Silva Júnior, aluno do curso de Relações Públicas da instituição — e uma suposta vítima não encontrada. O desenrolar do caso foi surpreendente: três dias depois do fato, a gravação da filmagem do monitoramento revelou que o eloquente autor das postagens que denunciavam o estupro era a mesma pessoa que havia mudado a direção da câmera de segurança da faculdade que poderia desvendar o caso e identificar a menina.

Luciano Caixeta

Professor da Pontifícia Univer­si­dade Católica de Goiás (PUC-GO), Luciano Caixeta concedeu entrevista para comentar sobre o absurdo projeto da prefeitura de Goiânia para permitir prédios no Jardim Botânico. Segundo ele, a Operação Urbana Consorciada (OUC) Jardim Botânico pretendia mudar a paisagem da região da maior área verde de Goiânia, ao lado do Setor Pedro Ludovico.

Alexandre Baldy (PTN)

Ainda no segundo semestre de 2015, o procurador da República Helio Telho alertou, em entrevista exclusiva ao Jornal Opção sobre o escândalo de corrupção no BNDES. Nesta, o deputado federal Alexandre Baldy (PTN) relata o que viu na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou irregularidades na instituição. E, da investigação, não apresentou boas notícias aos brasileiros.

Alessandro Stival

Médico com formação em cirurgia-geral, Alessandro Stival falou sobre dois temas polêmicos: a fosfoetanolamina, desenvolvida pelo pesquisador e químico Gilberto Chierice na Universidade de São Paulo (USP), cujo uso foi aprovado pelo governo federal sem que se passassem as fases necessárias de teste; e a cirurgia contra a diabetes de outro goiano, Aureo Ludovico, que chega a curar da doença 75% dos pacientes, conforme se comprovou agora com resultados de estudos apresentados nos Estados Unidos.

Nathan Blanche

O economista Nathan Blanche, um dos maiores especialistas do País em câmbio, falou sobre os efeitos dilacerantes da crise econômica, que podem ser comparados – e ele os compara – aos de uma guerra, embora sigam de forma silenciosa. Na entrevista, ele comenta sobre as reformas propostas por Michel Temer (PMDB) e as perspectivas para 2017.