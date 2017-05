As 10 melhores escolas de Goiás são privadas e ficam em Goiânia

Inep divulga média do Enem por escolas. A melhor de Goiás ficou na 19ª colocação no ranking nacional

De acordo com o ranking de desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) divulgado pelo Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), nesta terça-feira (4/10), as 10 melhores escolas de Goiás, ou seja, as que tiveram a melhor média geral no exame de 2015, são escolas particulares de Goiânia.

Apesar de ter caído 16 posições no ranking nacional quando comparado com os resultados divulgados no ano passado, o Colégio Olimpo Integral ainda é o primeiro do Estado. A planilha com as notas das escolas por área de conhecimento está disponível para consulta no site do Inep. O ranking da média geral foi calculado pelos jornais Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo. Em Goiás, em segundo lugar, aparece o Colégio WR, em seguida o Protágoras – Bueno, Colégio Jaó e Colégio Visão fecham o top 5. Confira a lista abaixo.

Goiás se destaca ainda entre as melhores escolas de elite no Brasil. O Colégio WR é o 6º colocado do País quando se consideram unidades em que o nível sócio-econômico dos alunos é muito alto.

Levando em conta toda as escolas do País – públicas e privadas, a média geral é de 515,8. De todas as 8.723 escolas públicas que tiveram as notas publicadas, 7.793 ficaram abaixo da média. No caso das particulares, de um total de 6.266, apenas 1061 não atingiram o nível.

É importante considerar ainda que o Inep só divulga os dados de escolas em que ao menos metade dos alunos participaram do Enem. Também é necessário um mínimo de dez alunos participantes. Dessa forma, 60% das escolas públicas brasileiras ficaram fora da lista. A participação no Enem nas escolas particulares, por outro lado, é de 77%.