Artistas e intelectuais fazem abaixo-assinado pela candidatura de Lula à presidência

Chico Buarque, Marieta Severo, Dira Paes são alguns dos nomes que já assinaram documento que abre para assinatura popular na próxima segunda-feira (6/3)

A partir da próxima segunda-feira (6/3), será aberto para participação online um abaixo-assinado online pela candidatura de Lula à presidência do Brasil em 2018. Em carta divulgada nesta segunda-feira (1/3), um grupo de mais de 400 pessoas, composto por artistas, intelectuais, professores universitários, entre outros, pedem que o ex-presidente “considere a possibilidade de, desde já, lançar a sua candidatura à Presidência da República no próximo ano”.

Dos nomes mais conhecidos da lista de mais de 400 pessoas estão os músicos Chico Buarque, Beth Carvalho, Martinho da Vila, os atores Marieta Severo, Dira Paes, Osmar Prado, e Tássia Camargo. Também endorsaram o documento o ex-ministro, da Justiça Eugênio Aragão e o líder do MST, João Pedro Stédile.

Leia a íntegra da carta:

“CARTA DAS(OS) BRASILEIRAS(OS)

Por que Lula?

É o compromisso com o Estado Democrático de Direito, com a defesa da soberania brasileira e de todos os direitos já conquistados pelo povo desse País, que nos faz, através desse documento, solicitar ao ex-Presidente Luiz Inácio LULA da Silva que considere a possibilidade de, desde já, lançar a sua candidatura à Presidência da República no próximo ano, como forma de garantir ao povo brasileiro a dignidade, o orgulho e a autonomia que perderam.

Foi um trabalhador, filho da pobreza nordestina, que assumiu, alguns anos atrás, a Presidência da República e deu significado substantivo e autêntico à democracia brasileira. Descobrimos, então, que não há democracia na fome, na ausência de participação política efetiva, sem educação e saúde de qualidade, sem habitação digna, enfim, sem inclusão social. Aprendemos que não é democrática a sociedade que separa seus cidadãos em diferentes categorias.

Por que Lula? Porque ainda é preciso incluir muita gente e reincluir aqueles que foram banidos outra vez; porque é fundamental para o futuro do Brasil assegurar a soberania sobre o pré-sal, suas terras, sua água, suas riquezas; porque o País deve voltar a ter um papel ativo no cenário internacional; porque é importante distribuir com todos os brasileiros aquilo que os brasileiros produzem. O Brasil precisa de Lula!