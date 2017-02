“Apresentaremos um plano de investimentos que vai assustar pelo tamanho”, diz Marconi

Governador garantiu que projeto surpreenderá todo o país e colocará Goiás na dianteira da saída da crise

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), afirmou, durante lançamento de duas plataformas online para incentivar o desenvolvimento e a transparência no estado, que prepara um robusto plano de investimentos para 2017 e 2018.

“Nós próximos dias vamos apresentar à Goiás um plano de investimentos, que está sendo trabalhado por mim e pelos secretários, que vai assustar muita gente, pelo tamanho, conteúdo e pelas fontes já asseguradas de recurso”, revelou.

Segundo o tucano, o estado fez o ajuste fiscal nesses dois últimos anos, o que permitirá que a primeira grande reação do Brasil à crise ecloda aqui. “Vamos levar investimentos a todos os cantos e colocaremos Goiás na dianteira do país”, completou.

No Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Marconi participou do lançamento lançamento da plataforma colaborativa e inovadora de Governança, Transparência e Atração de Investimentos do Estado, o IGo.

A ferramenta está dividida em duas: Inteligência Goiás e o Investe Goiás. O primeiro será capaz de fornecer e cruzar informações de forma rápida e eficaz. Permitindo ao cidadão acompanhar obras, projetos e levantar dados. Estado poderá centralizar diversas informações estratégicas e essenciais para seu desenvolvimento em uma só fonte.

Já o Investe Goiás é voltado para o setor produtivo e tem como foco a atração de investimentos. É uma ferramenta de subsidio a empresas e indústrias interessadas em se instalarem ou ampliarem suas atuações em Goiás.

O evento contou com a presença do vice-governador, José Eliton (PSDB); do secretário de Desenvolvimento, Luiz Maronezi; do secretário Executivo do FCO e coordenador do iGO, Danilo Ferreira Gomes; e o deputado federal, Alexandre Baldy (PTN).