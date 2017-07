Apresentadora do Multishow alfineta festival Villa Mix: “O show é para quem está em casa”

Titi Muller disse que quem estava muito próximo ao palco não conseguia enxergar os shows em alguns momentos

A apresentadora Titi Muller, que estava em Goiânia no último domingo (2/7) para cobrir o festival Villa Mix, criticou o tamanho do palco, que dificultava a visão de quem estava muito próximo. “Teve algumas coisas que eu não consegui ver”, afirmou durante transmissão ao vivo.

“Confesso que daqui da onde a gente tá, que é bem na boca do gargarejo, o show praticamente não dá pra assistir”, continuou ela.

De acordo com a apresentadora, quem estava em casa se deu bem. “Pena que quem chegou cedo aqui não conseguiu assistir praticamente nada. Mas é isso aí, o show é pra quem está em casa aparentemente”, ironizou.

Nas redes sociais, os internautas concordaram com a apresentadora e criticaram o tamanho do palco que não se preocupou com a visão do público.

Veja o comentário na íntegra: