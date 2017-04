Após textão de Marcos no Facebook, Emilly fala sobre futuro do relacionamento

Vencedora do BBB 17 diz que não guarda mágoa do ex-namorado acusado de agredi-la e conta o que pretende fazer com o prêmio R$ 1,5 milhão

A vencedora do BBB 17 Emilly Araújo, disse em entrevista publicada no último domingo (23/4) que não descarta completamente a possibilidade de reatar o namoro com o colega de casa, o médico Marcos Harter. Ao jornal Extra, ela afirmou que não guarda mágoas, mas no momento está focada em sua carreira de atriz.

“Desejo tudo de bom para ele e quero que seja feliz, assim como eu estou feliz. Não tenho mágoas. O que aconteceu na casa, ficou na casa. Sou grata a tudo o que ele fez por mim, mas, no momento, estou focada nos meus planos de ser atriz”, disse em entrevista.

No sábado (22), Marcos publicou em seu perfil oficial do Facebook uma extensa carta na qual acusa Emily de armar contra ele para faturar o prêmio. O brother foi expulso do programa por suspeita de agressão contra a então namorada e o caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro

A sister revelou que pretende ter uma conversa com o ex-namorado e sobre a possibilidade de reatar o namoro se limitou a dizer que “o futuro a Deus pertence”. Ela acrescentou, porém, que não pensa em se envolver com ninguém no momento: “Meu coração está tranquilo”.

Emily também comentou sobre a rotina corrida desde que deixou a casa e diz que ainda não teve uma noite completa de sono. “O máximo que eu dormi foram quatro horas e não tenho tempo nem para comer, tanto que já emagreci uns três quilos, mas estou vivendo um sonho”

Aproveitando o dinheiro e a fama, ela diz que planeja usar o prêmio para melhorar a vida da família. O pai, as duas irmãs e o sobrinho vão se mudar com ela para o Rio de Janeiro. “Para onde eu for, eles vão comigo. Quero continuar ter uma vida simples, mas proporcionar algo melhor para a minha família e dar uma escola boa para o meu sobrinho. Essa é a minha prioridade”.