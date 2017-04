Após seis anos de casamento, Marcelo Adnet e Dani Calabresa anunciam término

Depois de vários rumores de possíveis crises e términos, os dois humoristas anunciaram oficialmente a separação

Os humoristas Marcelo Adnet e Dani Calabresa anunciaram oficialmente a separação após seis anos de casamento. A união que enfrentou constantes rumores de crises e separação chegou ao fim, mas segundo o jornal “O Globo”, que publicou a notícia, “o carinho, a amizade e a parceria” do casal continuam.

Desde que Adnet foi flagrado aos beijos com uma moça no Rio de Janeiro em 2014, o relacionamento dos humoristas passa por crises públicas. Na época, ele pediu perdão por sua atitude e afirmou que o casal superaria isso junto. “Nada importa mais que nossa relação”, afirmou no Twitter.

Em 2016, entretanto, ele foi novamente flagrado trocando com carinhos com outra mulher. Ele foi visto novamente no Rio de Janeiro com uma estilista goiana. Segundo informações do portal “Ego”, na época, Adnet teria ficado com pelo menos três meninas.

Adnet e Calabresa estavam juntos desde 2007 e oficializaram a relação três anos depois, no dia 15 de maio de 2010.