Após polêmica, Facebook exclui eventos do Festival Vaca Amarela

Festival de música alternativa causou indignação nas redes sociais ao utilizar imagem de Nossa Senhora”pop” em material de divulgação

A páginas do evento Vaca Amarela no Facebook foram excluídas após polêmica referente à arte escolhida para ilustrar o material de divulgação da edição de 15 anos do festival, que acontece em Goiânia entre os dias 23 e 25 de setembro, no Martim Cererê.

A peça trata-se de uma imagem de Nossa Senhora pintada de amarelo, com chifres e manchas negras, similares as de uma vaca, divulgada na última quarta-feira (24/6).

Assim que a organização divulgou a página do evento no Facebook, dezenas de pessoas manifestaram indignação quanto à utilização da imagem, o que fez com que a página fosse excluída na quinta-feira (25/8). No mesmo dia, os organizadores criaram um segundo evento que também foi apagado horas depois, na manhã desta sexta-feira (26/8)

Antes de serem excluídos, os eventos tinham sido inundados por comentários de pessoas que se sentiram ofendidas pelo material. A organização do evento utiliza a obra da artista plástica Ana Smile. O trabalho dela consiste na criação de esculturas de santos da Igreja Católica inspirados na cultura pop e foi proibido pela Justiça em março deste ano.

Sobre a polêmica, os responsáveis pelo Festival Vaca Amarela afirmaram que “Todos têm o direito de crer, inclusive no poder de transformação da arte e da cultura”, ao reivindicarem o direito à liberdade de expressão.

Já outros segmentos se posicionaram contrários ao material de divulgação. O candidato a prefeito de Goiânia Francisco Jr. (PSD), por exemplo, considerou “um desrespeito a fé não só dos católicos, mas de todos os cristãos”.

“Sou grande defensor da cultura como meio de conscientização, mas acredito que protesto, contestação e respeito podem acontecer simultaneamente. Defender a liberdade de expressão afrontando a fé das pessoas é o mesmo que defender a paz com armas nas mãos”, escreveu o candidato em sua página do Facebook.

Com ou sem evento no Facebook, porém, o Vaca Amarela segue confirmado para acontecer entre os dias 23 e 25 de setembro no Martim Cererê, em Goiânia. Considerado um dos maiores festivais de música alternativa do País, o Vaca trará mais de 60 atrações, entre elas, Gabriel O Pensador. Mombojó, Hellbenders, Carne Doce, Rafael Castro, Ventre, Ara Macao, Francisco El Hombre, VMG, Overfuzz e Dogman.