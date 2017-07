Após polêmica, ex-BBB Emily diz que chamar outra pessoa de pobre “não é ofender”

Vencedora da edição 17 do programa usou Twitter para explicar vídeo em que aparece tirando onda com a pista no festival Villa Mix

A ex-BBB Emily Araújo, vencedora da última edição do programa, postou em suas redes sociais “explicações”sobre o episódio em que foi flagrada chamando pessoas na pista do festival Villa Mix de “pobres”.

Segundo o texto, na verdade o vídeo mostra parte de uma suposta “discussão” entre ela e uma menina. “Ela me chamou de pobre, me xingou, ofendeu minha família e amigos e ainda jogou um copo de água no camarote onde eu estava”, contou.

Para explicar o uso da palavra “pobre”, Emily alega que não se trata de uma ofensa, mas que aquilo foi uma resposta: “Tenho muito orgulho de minha origem.”

“Não sei qual a origem daquela menina, mas pobre de espírito ela é pra ter ido até lá só para me xingar. Sei que agi errado em ter respondido […], mas não tenho sangue de barata”, arrematou.

No Twitter, ela ainda postou mais pedidos de desculpas, dizendo que é “simples” e “nunca” teve vergonha de ser pobre.

