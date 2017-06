Após nova saia justa, Maisa chora e abandona palco de Sílvio Santos

Apresentador reuniu em gravação a adolescente com Dudu Camargo, do telejornal “Primeiro Impacto”

O apresentador Sílvio Santos reuniu em gravação nesta terça-feira (27/6) Maisa Silva e Dudu Camargo. Após “surpresa”, a atriz saiu do palco chorando. A informação é da revista Veja.

De acordo com a publicação, no “Jogo dos Pontinhos”, com a presença de todos os participantes, Dudu apareceu enquanto Maisa comentava a confusão entre os dois. Sílvio Santos, então, pediu que eles trocassem um abraço e, se possível, um selinho.

A apresentadora que ficou famosa ainda na infância, chorou no estúdio e abandonou o palco no meio das gravações. Segundo a revista, nos bastidores, o pai de Maisa ainda proibiu o rapaz de mencionar a filha nas redes sociais.

Silvio ainda teria dito que viu todas as aparições de Dudu na televisão nos últimos dias e afirmou que ele “está pronto”, prometendo que irá mantê-lo no comando do telejornal que apresenta e ainda vai dar a ele um programa de auditório.

O dono do SBT também teria dito a seu diretor, Fabiano Wicher, que não convidasse mais Maisa para seu programa por causa do que aconteceu durante a gravação desta terça.

Entenda o caso

No último dia 18, os dois participaram do Programa Sílvio Santos e o apresentador sugeriu que eles formassem um casal. Maisa recusou e gerou polêmica na internet.

Enquanto isso, Dudu foi acusado por um suposto ex-namorado de agressão e abuso. O jovem nega qualquer tipo de relacionamento e chegou a registrar um boletim de ocorrência.