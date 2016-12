Após muita polêmica, Jorge Pontual pede desculpas por piada com Carrie Fisher

Jornalista ironizou comentários e respondeu críticas no Twitter, mas acabou se retratando dizendo que não tinha intenção de ofendê-la

O jornalista e correspondente da Globo News em Nova Iorque, Jorge Pontual, causou polêmica na última terça-feira (27/12) depois de fazer uma piada sobre a morte de Carrie Fisher, atriz que interpretou a Princesa Leia na saga Star Wars.

“Muita gente dizendo o quanto amava Carrie Fisher, muitas celebridades marcando essa perda, mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem do ‘Star Wars’. O Chewbacca disse…”, imitando o jeito de se comunicar do personagem, que é um alienígena.

Logo em seguida, começaram a pipocar críticas à brincadeira, dizendo que Pontual havia desrespeitado a atriz e os fãs que ainda choravam a perda. Pelo Twitter, ele respondeu: “O problema é que só conhecem a Princesa Leia e não a pessoa autogozadora escrachada, Carrie Fisher. Pena”, ironizou ele.

Se na terça-feira ele respondeu, compartilhou comentários de outros usuários e até postou uma foto de Fisher e Chwebacca juntos, nesta quarta-feira, no entanto, Jorge parece ter se cansado e resolveu se retratar. “Não foi minha intenção ofender nem desrespeita-la”, escreveu ele. “Peço desculpas a quem se ofendeu por meu comentário de ontem sobre Carrie Fisher.”

Veja o tweet: