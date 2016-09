Após especulações de affair, Bonner e Maju não se falam mais no Jornal Nacional

Âncora não aparece mais interagindo com a garota do tempo desde o divórcio com Fátima e internautas não perdoam coincidência

Uma constatação do colunista do site R7 Odair Braz, publicada nesta terça-feira (6/9), deixou muita gente de orelha em pé. É que, desde o último dia 29, quando o anúncio da separação de William Bonner e Fátima Bernardes tomou conta das redes sociais, o âncora do Jornal Nacional não aparece mais interagindo com Maria Júlia Coutinho, a Maju. Desde então, quem tem conversado com Maju para falar sobre o tempo no JN é Renata Vasconcelos.

“A apresentadora fez isso nos dias 30 e, no dia 31, data do impeachment de Dilma Rousseff, não houve previsão do tempo. Nos dias 1 e 2 novamente Renata falou com Maju. No sábado, dia 3, o quadro não teve a participação de Maria Júlia. Nesta segunda-feira (5), novamente Renata Vasconcelos conversou sobre o clima com a jornalista”, relata Odair.

Na publicação, o colunista avalia que a ausência de conversa entre Bonner e Maju pode até ser algo normal, “um momento em que estejam dando um tempo para não desgastar muito a interação dos dois”.

Desde o divórcio de Bonner e Fátima, internautas insistem em uma teoria da conspiração que trata Maju como o pivô da separação. E é claro que o afastamento dos colegas não passou despercebido nas redes.

Cês repararam que desde que o Bonner anunciou a separação ele não falou mais com a Maju? — Mari (@_senhoritamari) September 6, 2016

Meus pais falando sobre a separação de Bonner e Fátima, aí painho solta: "Acho que foi Maju" — Tiago (@tiaguices) August 30, 2016