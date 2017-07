Após dizer que “namorava” PSDC, Bolsonaro é desmentido e leva fora constrangedor

Em nota, partido deixou bem claro que não quer o deputado como candidato à presidência e que escolherá nome entre os atuais filiados

Após dizer que estaria “namorando” com o PSDC, já de olho na disputa presidencial do próximo ano, o deputado federal Jair Bolsonaro acabou “levando um fora” da legenda. Em nota enviada à reportagem no início da noite desta terça-feira (18), o diretório nacional desmentiu a informação, deixando bem claro que terá candidato próprio a presidente em 2018, mas que este não será Bolsonaro.

“Não existem esses entedimentos e não há interesse da Democracia Cristã do Brasil em relação a eles”, diz a nota, que acrescenta, ainda, que o nome do pré-candidato será decidido durante congresso nacional “entre os seus atuais filiados”.

Mais cedo, em entrevista, Bolsonaro afirmou que estava a procura de um partido que não tivesse envolvido com denúncias de corrupção e citou negociações com o PSDC.

Confira abaixo a nota do PSDC enviada à reportagem: