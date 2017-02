Após denúncia de agressão, Victor Chaves é afastado do The Voice Kids

Sertanejo da dupla com o irmão Léo é acusado de jogar no chão e agredir com chutes a esposa Poliana Chaves, de 29 anos, que está grávida

O cantor sertanejo Victor, da dupla com Léo foi afastado do programa “The Voice Kids”, da Rede Globo, após acusações de ter agredido a esposa grávida. A edição do programa deste domingo (26/2) começou com uma explicação do apresentador André Marques sobre o posicionamento da empresa diante da denúncia.

Segundo André Marques, as edições deste domingo e do próximo já foram gravadas e serão mantidas com a presença do cantor, mas a partir daí, ele não participará mais até que sejam esclarecidas as acusações.

A mulher de Victor, Poliana Chaves, que está grávida, registrou uma ocorrência contra o marido na última sexta-feira (24/2). Ela diz ter sido jogada no chão e agredida com chutes no apartamento do casal, em Belo Horizonte e ainda ter sido impedida de sair do local por um segurança e pela irmã do cantor. No sábado (25), ela prestou depoimento à polícia e fez exame de corpo de delito. Neste mesmo dia, a mãe de Victor registrou uma queixa contra a nora.

Victor ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso, mas na edição do The Voice Kids deste domingo, André Marques disse que o partiu do próprio sertanejo o pedido para se afastar do programa para “se dedicar totalmente ao caso”.

O apresentador reiterou que “A Globo repudia toda e qualquer forma de violência e acredita que essa acusação precisa ser apurada com rigor, garantindo o direito de defesa na busca da verdade” e completou dizendo que “em respeito ao esforço das crianças” foi decidido mante o programa como ele foi gravado.

Mesmo diante da declaração, telespectadores perceberam que as aparições do acusado foram menores nesta edição e existe a suspeita de que cortes tenham sido feitos na gravação para diminuir ao máximo as aparições de Victor.