Após comentários racistas, Raul Gil se desculpa em programa

Apresentador fez chacota com orientais que participavam do “Programa Raul Gil”

O apresentador Raul Gil, de 79 anos, foi arrastado, nesta semana, para dentro de um furacão internacional de denúncias de racismo. Durante programa no último domingo (16/7), ele recebeu orientais no palco e não poupou comentários estereotipados e piadinhas de mau-gosto.

Inclusive, deixou os quatro artistas do grupo sul-coreano “Kard” constrangidíssmos ao mandá-los “abrir os olhos”, perguntar se já tinham se relacionado entre si e até dizer para a plateia que para sair com algum deles era preciso “esticar os olhos”. A cena durou por longos minutos e contou também com o apresentador forçando um suposto “sotaque” oriental.

A comunidade internacional se surpreendeu com tamanho absurdo em uma rede de televisão aberta e não faltaram matérias repudiando o programa. Resultado? Raul Gil deve se desculpar publicamente durante gravação na segunda-feira (24/7), informa a coluna F5 de “Folha de S. Paulo”.

O SBT não quis comentar a polêmica e o diretor do Programa Raul Gil, Raulzinho (filho do apresentador), disse que o pai “sempre foi uma pessoa extremamente educada com todos e de forma alguma pensou em desrespeitar qualquer pessoa.”