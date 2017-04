Após cirurgia, estado de saúde de estudante ferido por PM em protesto permanece grave

Jovem segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e intubado

Permanece em estado grave o estado de saúde do estudante de Ciências Sociais Mateus Ferreira da Silva, agredido por policial militar durante manifestação na última sexta-feira (28), na capital.

Segundo boletim médico disponibilizado pelo Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), o jovem segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e intubado

Na tarde de sábado (29), Mateus passou por procedimento cirúrgico para reparar os ossos frontais que durou quatro horas. Até o momento, não há previsão de novas cirurgias.

Mateus foi agredido durante protesto contra as reformas do presidente Michel Temer (PMDB), no Centro de Goiânia. Imagens do momento da agressão mostram o policial acertando um cassetete no rosto do estudante.

O caso, que repercutiu na imprensa local e nacional, fez com que a Polícia Militar viesse a público, ainda na sexta-feira, reconhecer a agressão e anunciar instauração de inquérito para apuração dos fatos. Em nota, o comando da corporação alegou “condenar veementemente todo e qualquer tipo agressão”.