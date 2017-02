Após cirurgia, estado de saúde de Eliseu Padilha é estável

Ministro-chefe da Casa Civil foi submetido a uma cirurgia de próstata na última segunda-feira (27), em Porto Alegre

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha (PMDB), passou, na última segunda-feira (27/2) por uma cirurgia para corrigir um problema na próstata. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, a cirurgia foi bem-sucedida e o ministro passa bem.

“O paciente Eliseu Padilha submeteu-se a procedimento urológico cirúrgico, sob anestesia geral, que transcorreu sem intercorrências. As condições gerais estão estáveis. Ele permanecerá em sala de recuperação pós-operatória monitorado pelas próximas 48 horas”, registra a nota assinada pelos médicos Claudio Telöken e Nilton Brandão.

O peemedebista está de atestado médico desde o último dia 20, quando acabou sendo internado no Hospital do Exército, em Brasília. Na unidade, foi detectada uma hemorragia por obstrução urinária. No dia 24, Padilha pediu licença do Ministério da Casa Civil para poder cuidar de sua saúde.

Apesar da cirurgia, o ministro deve retornar de sua licença na próxima segunda-feira (6/3). Nos últimos meses, ele foi internado por duas vezes, diagnosticado com a chamada síndrome do desembarque, que consiste em alterações de pressão e tonturas desencadeadas por viagens aéreas. (Com informações da Agência Brasil)