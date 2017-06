Após censura a Jean Wyllys, Conselho de Ética absolve filho de Bolsonaro por cuspe

Os dois trocaram cuspes na sessão que aprovou a abertura de processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff

Quase dois meses após recomendar uma censura escrita contra o deputado Jean Wyllys (Psol-RJ) por ter cuspido no também deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar absolveu nesta quarta-feira (7/6) de forma unânime um dos filhos de Bolsonaro.

Além disso, o PT tinha acusado Eduardo Bolsonaro de ter publicado em redes sociais um vídeo montado e editado com o nítido objetivo de distorcer fatos ocorridos durante a sessão plenária da Câmara dos Deputados do dia 17 de abril de 2016 com o propósito de induzir a erro as pessoas ao assistirem o vídeo. A representação também foi arquivada.

O relator da representação, deputado Cacá Leão (PP-BA), propôs o arquivamento justificando que “não há justa causa”, em face de Bolsonaro “ter apenas reproduzido um trecho do vídeo”, sem interferir na edição do material. Votaram com o relator 11 deputados e um se absteve. Ao apresentar sua defesa, Eduardo Bolsonaro negou que tenha montado e editado o vídeo. Disse que apenas copiou o vídeo de autoria da RecordTV e que não fez mudanças na edição.

O episódio aconteceu em abril do ano passado, na sessão que aprovou a abertura de processo de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff.

O relator do pedido de cassação contra Eduardo por conta do cuspe, feito pelo PT, afirmou que o deputado apenas reagiu de forma natural a uma agressão sofrida pelo pai. “Temos de entender que, se víssemos nosso pai agredido, tomaríamos uma atitude”, afirmou o deputado João Marcelo Souza (PMDB-MA).